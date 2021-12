Boris Johnson se suma al ‘boicot diplomático’ contra Juegos Olímpicos de Beijing

El Reino Unido no mandará a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, anunció hoy, 8 de diciembre de 2021, el primer ministro Boris Johnson, sumándose al boicot diplomático propugnado por Estados Unidos alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China.

Te recomendamos: Australia se suma a EEUU y tampoco enviará representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno en China

“Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (…) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno”, afirmó en el Parlamento, subrayando que “habrá un boicot diplomático” al que también se sumó Australia el miércoles.