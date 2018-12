Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, dijo que los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) esperan una segunda propuesta de recompra por parte del Gobierno, luego de que el proyecto de la terminal aérea en Texcoco fuera cancelado por la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Explicó que el argumento más relevante es que el impuesto Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) garantizaba los bonos, pero al cambiar la forma que en va a operar el aeropuerto se van a generar menos recursos de los que se esperaban. Entonces el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció a los tenedores de bonos 90 centavos por cada peso, podría ser un peso, sin embargo los accionistas quieren más por la recompra.

Tenedores de bonos del NAIM esperan segunda propuesta de recompra (Noticieros Televisa)

Luis Miguel señaló que la petición es que el Gobierno flexibilice su posición y haga una segunda propuesta.

Es relativamente normal que en una negociación, no es un rechazo total, incluso la propia forma en que lo dicen es: estamos dispuestos a negociar, no es un no rotundo sino una invitación a negociar una mejor oferta”, abundó.