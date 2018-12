Recompra de bonos del NAIM será un éxito, dice Carlos Urzúa

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró ante diputados que la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, será un éxito y que no tendrá impacto presupuestal en el Decreto de Egresos del próximo año.

“En realidad este asunto de reestructura de los bonos no va a tener ningún impacto presupuestal, es decir, esto no va a estar plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es simplemente una reestructura que se va a hacer empleando recursos que ya están en el Grupo Aeroportuario en la panza digamos del fondo que se tiene para el Aeropuerto, entonces no va a tener ningún impacto, creemos que va a ser un gran éxito”, apuntó.

En entrevista, el funcionario federal definió que considera un éxito “que los tenedores de bonos tomen nuestra oferta, que son mil 800 millones de dólares, sería el éxito”.

Al reunirse con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario Carlos Urzúa advirtió que sólo con la reorientación del gasto público y una inversión en infraestructura, México podrá superar crecimiento el 2 por ciento promedio registrado desde el año 2000.

Subrayó que el primer movimiento es “reorientar el gasto hacia inversión en educación, es decir, si ustedes quieren en capital humano e inversión en capital físico, si no podemos reorientar el gasto y sacar más del gasto corriente a esos dos: a los seres humanos y a la inversión sobre todo en infraestructura pública, no hay manera que nosotros podamos crecer más allá de un 2, 2.5 por ciento en promedio a lo largo del tiempo y eso si no se cae la economía estadounidense”.

Explicó que en el Presupuesto del próximo año habrá una reducción del gasto corriente y de los servicios de los funcionarios públicos, que será reorientado en tres programas principalmente… Pensión Universal para Adultos Mayores de 68 años, Becas para estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro.

De la inversión en infraestructura anunció que se va a duplicar el presupuesto a carreteras federales, y la construcción del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Señaló que si el objetivo es no incrementar impuestos, “que ésa es la instrucción y ése es el deseo del presidente de la República, tenemos que recaudar mejor, tenemos que combatir más la evasión fiscal, tenemos que combatir más la elusión fiscal porque si no, no hay manera”.

Luego de la reunión de trabajo, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen que ratifica el nombramiento del secretario Carlos Urzúa, y que será votado por el Pleno de la Cámara de Diputados este jueves.

(Con información de Héctor Guerrero)

tfo