Bomberos trabajan bajo condiciones extremas para rescatar a víctimas del Volcán de Fuego

No son de cuerpos corpulentos, escondidos bajo cascos, mascarillas, guantes, equipo anti-inflamable y botas, su única labor es devolver a los sobrevivientes los restos de sus familiares calcinados, estos héroes anónimos casi se derriten ante las altas temperaturas que aún se sienten en el suelo de la zona cero de la tragedia.

Gerson Cruz, bombero voluntario, informó: “Es por la temperatura del trabajo muy fuerte allá adentro con todos los compañeros, a la hora de estar en la superficie ya comienzan a emanar los vapores, y el calzado es el que no se aguanta. Con estas son tres pares que voy derritiendo del domingo para hoy”.

Pero esto no ha sido ni será impedimento para continuar esa búsqueda humanitaria, en donde el agotamiento y el peligro no les roban el amor por devolverle a los damnificados los restos de sus seres queridos.

Gerson Cruz, bombero voluntario, expresó: “Yo no puedo salir, me interesa más esto y no mis zapatos”.

La historia de casi todos los rescatistas al parecer es la misma, nadie se salva de la fuerza del “Coloso de Fuego“, lo que los ha llevado a reforzar su calzado especializado para estos eventos, con alambres y lazos, porque no quieren dejar de buscar en los escombros.

Julio Sánchez, rescatista, dijo: “Tuve que ponerme doble calcetines porque la temperatura está ya demasiado caliente y la verdad que varios compañeros ya también tuvieron qué amarrar con alambres las suelas de las botas para seguir trabajando”.

Pero imágenes de estos servidores voluntarios han tocado varios corazones, el pueblo ha respondido con gratitud ese trabajo tan generoso, donando varios cientos de botas industriales.

Javier Castillo, empresario guatemalteco, opinó: “La bendición de Dios se comparte, logramos conseguir botas especiales para que ellos continúen haciendo sus labores de rescate y puedan seguir con botas adecuadas en ese sector. Entonces tenemos un donativo en esta ocasión de 200 pares de botas para los señores bomberos”.

¡Entérate!

Con información de Lisa María Lou.

RAMG