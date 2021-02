Bomberos de Saltillo rescatan a mujer que intentó arrojarse del tercer piso de un hospital

Bomberos de Saltillo, Coahuila, lograron rescatar anoche a una mujer que amenazaba con lanzarse del tercer piso de un hospital.

Siete elementos del cuerpo de bomberos lograron rescatar a una mujer de 30 años que amenazaba con suicidarse saltando desde la cornisa del tercer piso del Hospital General Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Saltillo.

Ante la negativa de la mujer de regresar a la clínica después de un diálogo de más de una hora, los rescatistas tuvieron que implementar una estrategia para salvaguardarla.

“Yo me apoyé de mi teniente, yo era su sombra, yo pensaba que la persona sí se iba a aventar porque se venía muy decidida, más sin embargo yo estaba tratando de que la persona no me viera para que no viera que eran los dos los que íbamos a salir”, dijo el bombero Armando Nuncio.