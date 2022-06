Bomberos narran los riesgos que vivieron para desenredar la bandera monumental del Zócalo

A una altura de 52 metros y con un fuerte viento en contra, sujetados con cuerdas y arneses a los barrotes metálicos de una escala telescópica, dos bomberos de la Ciudad de México (CDMX) pudieron liberar la bandera monumental del Zócalo capitalino, atorada en la asta por la fuerza del viento.

A las 4:50 de la tarde fue solicitado el servicio. Un camión escala acudió para elevar a dos bomberos, quienes por más de 20 minutos trabajaron para destrabar la bandera que pesa 300 kilos y mide 50 metros de largo.

José Erick Chávez Rueda, bombero de la CDMX, contó: “Lo que nos piden es que la desatoremos, que no le generemos un daño más, que no permitamos que se rasgue, no se rompa, para que no caiga al suelo”.