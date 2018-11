Bomberos despedidos de Ciudad de México denuncian corrupción de Ismael Figueroa

Bomberos despedidos y jubilados de la Ciudad de México marcharon sobre un carril de Paseo de la Reforma para denunciar la corrupción en el Sindicato de la corporación que encabeza Ismael Figueroa.

Vestidos de rojo, los bomberos marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir que los restituyan en sus puestos.

A mí me despidieron en el año 2014, empezó un acoso laboral en mi persona y lo que llamábamos la antesala del despido, nos mandaban a la cocina”, dijo Erick Pérez.

“A mí me sacaron de bomberos por forma de castigo, primero me mandaron, a la cocina a la estación de Tláhuac, es mucha la presión que tiene uno y mejor pide uno su baja, él se volvió charro, lo compraron y eso no se valió, todo eso fue de Ismael Figueroa, vendió todas nuestras plazas, corrió a mucha gente, a mi hijo lo corrió con siete años de servicio”, relató María del Carmen Cruz, bombera jubilada.

Los bomberos despedidos han presentado más de 300 demandas por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Apoyado por este gobierno perredista se nos han detenido los juicios y aunque ya tenemos juicios con laudo, no se ha permitido ninguna reinstalación, tenemos unos 30 juicios ganados”, aseguró Erick Pérez, bombero despedido.

Los inconformes denunciaron que además de la venta de plazas, el líder sindical cobra por examen de ingreso, vacaciones y ascensos.

“Venimos a denunciar ante la ciudadanía la corrupción impune consintiendo que al interior del Cuerpo de Bomberos se vendieron plazas en más de 200 mil pesos, las autoridades piden pruebas de la venta de plazas ¿qué más prueba quieren, si hay más de 400 bomberos entre despedidos y obligados a jubilarse?”, señaló Erick.

Con información de Elizabeth Mávil

LHE