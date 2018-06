Bomberos de Chiapas llegan a Guatemala para colaborar en labores de rescate

Hasta este jueves, suman 109 muertos confirmados tras la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.

La Fiscalía de ese país anunció que se investigará si las autoridades reaccionaron adecuadamente ante la emergencia.

Aunque las labores de rescate fueron suspendidas debido a las lluvias, tres bomberos mexicanos llegaron a Alotenango, luego de viajar 500 kilómetros, con sus propios medios, durante 13 horas.

“Ya estamos llegando a la zona cero, venimos de la frontera, de Comalapa, Chiapas”, dijo Jorge Luis Aquino, presidente del Patronato de Bomberos.

En Guatemala, también están Mario Velez y Marco Antonio Garnica, dos especialistas en medicina crítica, terapia intensiva, cirugía plástica y reconstructiva. Este jueves visitaron a las 24 personas que resultaron con quemaduras y que son atendidas en los dos principales hospitales de la capital guatemalteca.

En Alotenango se mantiene la esperanza de encontrar los cuerpos de Juan Bajxac y Antonio Castillo, los dos bomberos atrapados por el material incandescente mientras cumplían con su deber.

Vida ya no, es difícil, vida ya no tenemos, ya no hay en esa zona, pero el deseo de todos acá es que encontremos los cadáveres de nuestros compañeros”, reconoció Siriaco Palmar, bombero jefe de la estación 55 en Alotenango.