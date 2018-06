Bomberos CDMX denuncian coacción para votar por Ismael Figueroa

Los bomberos de la Ciudad de México no solo apagan incendios, para la elección del próximo uno de julio, deben encender la llama del triunfo de su dirigente sindical Ismael Figueroa, quien busca una curul en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Elementos de esa institución afirman que a finales del año pasado fueron obligados a empadronarse en la delegación Benito Juárez para votar por Ismael Figueroa, quien iba a ser postulado a diputado federal por el distrito de esa demarcación.

Gustavo Miranda, bombero de la Ciudad de México, explica:

Mediante mensajes de Whatsapp, líderes seccionales del Sindicato de Bomberos mandaron la lista de colonias “amigas” donde podían obtener su comprobante de domicilio para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Hay casos de bomberos con la misma dirección.

Es el caso de Luis Manuel Salinas, quien lleva 20 años en la institución. Vive en Ciudad Nezahualcóyotl, pero su credencial de elector indica que reside en la delegación Benito Juárez.

El plazo que les dio su líder sindical para tener su credencial de elector con domicilio en Benito Juárez fue diciembre pasado. En febrero de este año presentaron una denuncia vía electrónica ante la Fiscalía Especial de Atención para Delitos Electorales (Fepade).

Karla Hernández, bombero de la Ciudad de México, señala:

-¿Les vendieron el recibo?

Miguel Ángel Mejía, bombero de la Ciudad de México, denuncia:

Yo no me domicilié en Benito Juárez, me opuse a esto, pero hubo consecuencias: que no me entregaban mi equipo contra incendio, no me entregaban casco, mis prerrogativas del contrato colectivo de trabajo no me las hacían válidas, me las condicionaban siempre a que me cambiara la credencial de elector”.