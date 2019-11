Bomberos rompen récord en carrera vertical de la Ciudad de México

Con un tiempo de 11 minutos 19 segundos, César Augusto Sánchez obtuvo el primer lugar en la Carrera Vertical que se llevó a cabo en una torre bancaria, en el marco de los Séptimos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos de la Ciudad de México 2019.

Con dicho tiempo, César superó el tiempo récord anterior, de 12 minutos 20 segundos, el cual incluso fue superado por quien llegó esta ocasión en segundo lugar, Martín Arenas Valencia, al registrar un tiempo de 11 minutos 51 segundos; en tanto, el tercer lugar fue para Arnold Martínez, quien subió los 50 pisos en 12 minutos 35 segundos.

Los ganadores serán premiados este lunes en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las 16:00 horas, junto con las bomberas que también participaron en un tercer bloque en la carrera vertical.

Los varones que participaron en esta carrera iniciaron su recorrido desde la planta baja de la torre, donde a cada uno se le dio banderazo individual con espacio de 30 segundos, y dividido en dos bloques para evitar que se obstruyeran el paso.

No obstante, subir mil 50 escalones no fue fácil y por lo mismo no faltaron los competidores que se quedaron a partir del piso 20, cansados, con el corazón a punto de reventar y sin aire para continuar.

Al percatarse de que los corredores se iban quedando, la gente de la planta baja comenzó a gritarles porras, sin importar que no fueran sus competidores. Aunque estaban muy alto ya para escuchar el apoyo, los caídos volvieron a cobrar fuerza, como si recibieran la vibra de quienes los animaban.

Aproximadamente a las 15:00 horas salió el tercer bloque, conformado por mujeres bomberas que de igual forma comenzaron la carrera cargando el mismo equipo, de 22 kilogramos, porque a final de cuentas la profesión no diferencia el género. Lo que destaca de entre los integrantes de este cuerpo es la fortaleza del corazón y la entrega.

En un ambiente de algarabía terminó la carrera vertical, luego de lo cual los asistentes esperaron a sus competidores para irse a comer y disfrutar del resto del domingo.

