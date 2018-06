Bombero fallecido en erupción en Guatemala había dejado carta a su familia

Una carta fechada en febrero de 2016, guardada en un ropero bajo el juramento de que sería abierta solo si él moría, dio un poco de paz a la familia de José Antonio Castillo Santos, uno de los dos bomberos de Alotenango, Guatemala, muertos el domingo pasado cuando su ambulancia quedó atrapada por la erupción del Volcán de Fuego.

Gloria Nohemí, viuda de José Antonio narró cómo el festejo del último cumpleaños de su esposo tuvo que ser pospuesto por un llamado para rescatar a una persona extraviada.

Llegó aquí como a las 11, 11:30 de la noche, mi niño todavía le dijo que no había venido para su pastel, pero él respondió que el día de mañana era para nosotros, que era día domingo, que se la iba pasar con nosotros”, recordó Nohemí.

Ese domingo, José Antonio recibió otra llamada para salir a salvar vidas al inicio de la erupción.

Me dijo ‘mi amor tengo que salir porque, primero Dios, aquí a ustedes no les va a pasar nada, pero ya abajo, en el rodeo creo que nos necesitan porque parece que hay que ir a desalojar’ “, agregó.

Durante tres días, Nohemí no quiso abrir la carta. Finalmente lo hizo el miércoles en la noche. En el texto, José Antonio también se despide de su hijo Javi, de sus compañeros bomberos y de sus padres.

Carta a mi amada esposa: Hola mi amor lindo, si acaso estás leyendo esta carta es porque ya no estoy con ustedes, por favor no lloren, yo estoy muy bien con Dios, Dios ha decidido que mi misión terminara y ni modo, no todo es para siempre, sigan adelante, la vida sigue para ustedes”, leyó la mujer.