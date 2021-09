Llueven críticas a Bolsonaro tras revelar que su esposa se vacunó contra covid en EE.UU.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reveló que su esposa se vacunó contra covid en Estados Unidos y recibió una ola de críticas de quienes consideraron esa actitud como un “desprecio” a la salud pública del país.

“Tomar una vacuna es una decisión personal. Mi mujer (Michelle Bolsonaro), por ejemplo, decidió tomarla en Estados Unidos. Yo no la tomé”, declaró el líder de la ultraderecha en una entrevista que publicó este viernes la revista Veja.

Aunque Bolsonaro no lo aclaró, se presume que su esposa se aplicó la vacuna esta misma semana, cuando integró la comitiva oficial de Brasil que asistió a la Asamblea General de la ONU y que regresó sin el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien se quedó en Nueva York en cuarentena, tras dar positivo de covid.

En su discurso ante la ONU, Bolsonaro expuso su negacionismo frente al covid, defendió el uso de medicamentos de dudosa eficacia para tratarla y se opuso al llamado “pasaporte sanitario”.

Este mismo viernes, se confirmó además que el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los cinco hijos del mandatario y que también fue a Nueva York, dio positivo por el virus y se está “tratando” en Brasilia.

El hecho de que Michelle Bolsonaro se haya vacunado en Nueva York generó una ola de indignación en círculos políticos, que se expresó sobre todo en una comisión del Senado que investiga unas posibles irregularidades cometidas por el Gobierno frente a una pandemia que ha matado a casi 593 mil brasileños y aún no está controlada.

“Esa escena de la primera dama vacunándose en Estados Unidos es lamentable, desvaloriza a las autoridades sanitarias, desvaloriza una conquista del país que ya tiene más de 30 años, como el Programa Nacional de Inmunización”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión.

“Es muy triste. Es otra página triste de la reciente historia nacional”, agregó el senador, en clara alusión al desdeño con que el Gobierno y Bolsonaro en particular han tratado a la pandemia.

El senador Omar Aziz, presidente de la comisión, comentó el caso con un dejo de ironía.

“Felicito a la señora Michelle, que a diferencia de su marido se vacunó”, pero “alguien le debía decir que la vacuna que aplican en Estados Unidos es la misma que se aplica en Brasil”, indicó.

Según Asis, “bien podría haberse vacunado en Brasil y mostrarlo a todos, para dar un buen ejemplo. Si hubiera sido así, habríamos visto un acto de patriotismo de verdad, no de la boca para fuera”, como sostuvo que hace el propio Bolsonaro.

