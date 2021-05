Jair Bolsonaro recomienda tres tipos de té indígenas para tratar el COVID-19

Te recomendamos: Oposición venezolana insiste que cifras de casos COVID son inexactas

El mandatario dijo que durante un viaje oficial que realizó hoy para la inauguración de un puente en el estado de Amazonas, uno de los más castigados por la pandemia, habló con “varios” indígenas balaios y yanomami para conocer su situación frente al coronavirus.

“Les pregunté si alguno había muerto y me dijeron que no, que ninguno había muerto en la comunidad de los balaios. ¿Y no murieron por qué? ¿Tomaron algo? Vamos allá, anoten ahí, según ellos, hay video de eso, tomaron té de carapanaúba, saracura o jambu”, expresó en su tradicional transmisión de los jueves por redes sociales.

“No hay comprobación científica, pero tomaron eso”, añadió el jefe de Estado, un negacionista sobre la gravedad de la covid-19, para la que acostumbra a recomendar fármacos que se han mostrado ineficaces contra esa enfermedad, como la cloroquina y la ivermectina.