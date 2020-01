Pequeños comerciantes en CDMX siguen dando bolsas de plástico

El 1 de enero entró en vigor la reforma a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe el empleo de bolsas de plástico de un solo uso, en la Ciudad de México.

En un recorrido, pudimos constatar que los pequeños comerciantes conocen la normatividad, pero no la cumplen.

¿Usted sigue utilizando bolsas de plástico? No, jefe. Claro que no, ya no las damos ¿Oiga y éstas que están aquí colgadas, qué onda? Es que de hecho estamos preguntando, porque esto es para las carnes frías. Yo sabía que la bolsa negra de asa para sus cosas ya no las damos, pero para las carnes frías ni modo que se las demos en la mano”, Vieney, encargado tienda abarrotes.

Ya no estamos dando bolsas de mano ni nada ¿Pero si ahí están jefe? No, no. Bueno, estamos invitando a los clientes a que traigan su bote. Ya me lo agarré”, dijo el comerciante Arturo Reyes.