Bolsas europeas bajan ante pérdidas del sector tecnológico en Wall Street

Las principales Bolsas europeas abrieron este miércoles a la baja, arrastradas por un nuevo descenso de Wall Street, que perdió buena parte de las ganancias del lunes por los recortes en los valores tecnológicos ante las noticias de un incremento en la regulación de este sector.

Las olas de ventas de acciones tecnológicas asustaron a los inversionistas, que se han quedado evaluando la amenaza al crecimiento de las ganancias para la industria que impulsó la recuperación del año pasado.

Los analistas de Link Securities destacan que detrás de las fuertes caídas de los índices estadounidenses de ayer estuvo el castigo que recibieron los valores de corte tecnológico.

Así, los dos factores que habían penalizado recientemente en el sector volvieron a “entrar en juego”.

En primer lugar, las críticas a Facebook por el mal manejo de la información de sus usuarios, críticas que están siendo furibundas desde el ámbito político al volver a relacionar las victorias del Brexit y de Donald Trump con el manejo de estos datos, lo que conlleva una clara amenaza de “regulación”.

Además, ayer se conoció que su presidente, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Congreso estadounidense por el escándalo de las filtraciones.

No obstante, confirmó que no irá al Parlamento británico. El retroceso de ayer de Facebook fue del 4.90 por ciento. Bank of America Merrill Lynch redujo el precio objetivo de las acciones de la firma por segunda vez en cinco días.

En el descenso de las tecnológicas también influyó, explican los expertos de Link Securities, el accidente mortal sufrido por un vehículo sin conductor de Uber, que ha hecho saltar muchas alarmas en relación a los proyectos en marcha de conducción autómata.

La agenda macro viene hoy con escasas referencias en Europa donde únicamente se conocerá la confianza del consumidor en Alemania y las ventas minoristas en España.

En el mercado de divisas, el euro sube hoy y se cambia a 1.2407 dólares frente a los 1.2396 dólares a que se negociaba el martes.

El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, bajaba a las 08:15 horas de Londres, 0.84 por ciento para ubicarse en 366.58.

Con información de Reuters

MFH