Ahora sí, nada de bolsas en comercios de la CDMX

Desde este 1 de enero, en todos los establecimientos comerciales de la Ciudad de México está prohibida la entrega de bolsas de plástico de un solo uso.

Fue el caso de doña Isabel, quien tuvo que salir del supermercado con sus compras en la mano, pues olvidó llevar su bolsa.

Se me olvidó la bolsa, ja, ja, y pues ni modo, a cargar así ahora; es que no venía para acá, nomás iba a la iglesia, pero recordé que no tengo para hacer la comida – ¿Y sí tiene bolsas? – Sí, ya compramos como tres o cuatro bolsitas de esas mismas que venden”, comentó doña Isabel.