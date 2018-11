Bolsa Mexicana de Valores cae a niveles de marzo de 2014

El índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó a 39,427.28 unidades, nivel que se registró por última vez en marzo de 2014.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó con un desplome de 4.17 por ciento, la segunda mayor caída del año.

En cifras definitivas de cierre, el principal indicador de la BMV, el S&P BMV IPC se ubicó en 39 mil 427.28 unidades, lo que implicó un descenso de mil 717.05 unidades respecto al nivel previo, con lo que sumó cinco sesiones consecutivas de descensos.

Al concluir la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 407.9 millones de títulos, por un importe económico de 13 mil 543.9 millones de pesos, con 21 emisoras que ganaron, 84 perdieron y siete se mantuvieron sin cambio.

El mercado local estuvo presionada por el desplome que tuvo Grupo Financiero Banorte, de 12.95 por ciento, así como las de Grupo México de 4.02 por ciento y América Móvil que perdió 4.19 por ciento.

Además, el descenso del mercado accionario se debió a una percepción de mayor riesgo sobre México, después de la consulta ciudadana sobre los programas y proyectos que pretende la nueva administración federal que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.

A ello se suma que se formalizó la propuesta para elaborar una Constitución Moral con la apertura de una convocatoria pública lanzada por el presidente electo este lunes.

También incidió la propuesta del Partido del Trabajo de sobre las Afores y que sea el Estado quien maneje el ahorro de los mexicanos.

No hubo un evento que fuera detonador de esta caída diferente al que sucedió en las últimas semanas que tiene que ver con las decisiones anticipadas del nuevo gobierno”, dijo el socio fundador y director de la empresa de inversión SNX Consultores, Carlos Ponce Bustos.

No obstante, todas las propuestas del nuevo gobierno como la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco, eliminar las comisiones que cobran los bancos, revisar las concesiones en el sector minero, entre otros, “todo eso tiene muy preocupados a los inversionistas tanto locales como internacionales, añadió.

Carlos Ponce Bustos destacó que en particular, el tema de la consulta no es una señal positiva para todos los participantes del mercado, sobre todo porque se llevó a cabo después de que ya se había anunciado la fecha de inicio de la obra, y hay preocupación por la manera en cómo se llevan a cabo las decisiones y no por el resultado de la consulta.

Con esta baja, la Bolsa Mexicana de valores se pone más cercana a la corrección mostrada por los mercados emergentes, aunque en ese caso obedecía a factores externos, precisó.

El mercado accionario se desligó de sus pares estadounidenses que registraron alzas, de los cuales el promedio industrial Dow Jones subió 1.46 por ciento, el Nasdaq sumó 2.06 por ciento y el Standard and Poor’s 500 ganó 1.55 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, el peso concluyó la sesión con una depreciación de 1.11 por ciento o 22.6 centavos, cotizando alrededor de 20.63 pesos por dólar, alcanzando un nuevo máximo desde junio de 20.6333 pesos por dólar y acercándose gradualmente al máximo en el año de 20.96 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base.

La caída del peso durante la sesión está relacionada con un incremento en la percepción de riesgo sobre México, lo cual reduce la demanda por instrumentos financieros denominados en pesos”, explicó.

