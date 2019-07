Familiares de víctimas del BMW apelarán libertad condicional a conductor

Familiares de una de las víctimas del accidente ocurrido el 31 de marzo de 2017 sobre Paseo de la Reforma, cuando Salomón Villuendas se estrelló con su BMW, apelarán la decisión de un juez de control, quien determinó otorgar la libertad condicional al conductor.

Se me hace un poco injusta porque no lleva ni la mitad de la sentencia y se le dio el beneficio. No es algo que sea correcto para nosotros como víctimas indirectas. Desde un inicio él no ha sido sincero. Se me hace en parte no hipócrita, pero siempre va a tener ese cargo de conciencia, él se quedó sin amigos yo me quedé sin hermana, mi mamá sin hija. Nada me asegura que él va a volver a tomar un carro, volver a tomar alcohol y pueda causar otro tipo de accidentes”, señaló la hermana de Karla, una de las cuatro personas que viajaban en el BMW y perdieron la vida durante el choque.