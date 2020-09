Bloqueos de normalistas a vías en Michoacán generan pérdidas por 100 mdp

Autoridades de Michoacán revelaron este viernes que los bloqueos de estudiantes normalistas a vías del tren en Uruapan generan pérdidas por 100 millones de pesos.

Exigen la liberación de normalistas y comuneros, pago a jóvenes que cubrieron vacantes, contrataciones inmediatas y garantías de un espacio laboral.

Los manifestantes bloquean desde el jueves el paso de trenes y advierten que no se moverán hasta tener respuestas a sus demandas.

Este viernes los normalistas ampliaron su manifestación a varios puntos del estado.

En Morelia, se colocaron en las inmediaciones del Libramiento y su cruce con la avenida Siervo de la Nación para impedir el tránsito de vehículos.

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, señaló que los bloqueos a las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, y La Vinata, en Arteaga, generan afectaciones en materia de movilidad para vagones con mercancía.

Hasta el momento hay 24 trenes varados desde el jueves, así como mil 930 vehículos con mercancía para tiendas de autoservicio y combustóleo pesado sin salir a la refinería de Tula, afectando sectores productivos como industria acerera, automotriz, agroindustria, tiendas de autoservicio y departamentales, así como el marítimo intermodal, generando también afectaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por los bloqueos se estiman pérdidas en 100 millones de pesos, lo que a su vez genera un sobrecosto de bienes y servicios al consumidor final.

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán refiere que el tráfico promedio ferroviario de la vía a Lázaro Cárdenas es de 12 trenes diarios, y de la vía a Toluca ocho trenes con 960 carros diarios, en la zona de Caltzontzin.

Para el Secretario de Educación de Michoacán, Héctor Ayala, las demandas de los normalistas podrían no tener solución, al menos no por el ámbito estatal porque varias de las exigencias de los estudiantes no corresponde al 100 por ciento a la Secretaría de Educación en el Estado, como el de plazas automáticas.

Con información de Corresponsales.

