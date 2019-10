Por bloqueos, diputados usan Metro para llegar a San Lázaro

Por los bloqueos de hoy, varios diputados usaron el Metro para llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Como la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri Riancho. Pero también diputadas y diputados de Morena, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano o del Partido Verde.

Por segundo día consecutivo en esta semana, la Cámara de Diputados fue objeto de un bloqueo en sus accesos, este miércoles por jubilados de Banrural, procedentes de Chiapas y Oaxaca.

Pero también se manifestaron exbraceros para que sean pagadas sus indemnizaciones por los años trabajados en Estados Unidos.

Quienes se están manifestando son cada vez grupos menores, son personas que en realidad no tendrían capacidad de bloquear el Congreso, sin duda creemos en el derecho a la manifestación y también me parece que desde la Cámara de Diputados se tienen que generar los espacios de comunicación permanente porque esto se deriva, entre otras cosas, porque no hay un mecanismo de atención a demandas que tienen que ver con el Presupuesto”.