Afectados por lluvias en Tabasco bloquean carreteras a falta de apoyo del Gobierno

En Tabasco, las lluvias que dejaron los recientes fenómenos meteorológicos, afectaron al menos a 30 mil viviendas. El pasado 9 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se hiciera un censo para entregarle a los afectados muebles y enseres domésticos, a través de un apoyo único de 10 mil 500 pesos, canalizado a través de la Secretaría de Bienestar. Cientos de afectados denuncian que aún no han sido censados y en protesta bloquearon 25 puntos carreteros y avenidas en el estado.

Con disparos al aire, policías de Tabasco desalojaron este jueves a los afectados por las inundaciones que mantenían bloqueada la carretera Villahermosa-Teapa para exigir apoyos del Gobierno federal y ser incluidos en el censo de la Secretaría de Bienestar.

También fue desbloqueada la carretera Villahermosa-Frontera y al menos otras 10 vías en el municipio de Centro.

Anoche, vecinos de la colonia Las Gaviotas, en la capital de Tabasco, se quejaron de que la Policía Estatal lanzó gases para quitar el bloqueo. La zona fue una de las más afectadas por las recientes inundaciones. Un grupo de afectados envió este mensaje al presidente.

“Hacemos el llamado al presidente López Obrador que es de aquí de Tabasco, que se ponga las manos en el corazón. No se vale que no hayan censado todas las viviendas, que vayan casa por casa, que revisen y que vean, porque engordó a unos y a otros no nos dio nada, como cuando hay votaciones, cuando andan en campaña, pasan casa por casa”, dijo una afectada.