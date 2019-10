Comerciantes realizan un bloqueo intermitente sobre avenida Eje 3 Sur Baja California e Insurgentes, en protesta por el retiro de sus puestos, esta mañana por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

Los vendedores ambulantes que realizan cortes intermitentes a la circulación, con cartulinas y gritos piden que se les permita trabajar, así como la renuncia del alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez.

Vendedores ambulantes bloquean Eje 3 Sur e Insurgentes por retiro de puestos. (Twitter)

En entrevista con Notimex, el comerciante Erik Olvera, quien vende y repara relojes afuera del Metro Chilpancingo, denunció que esta mañana fueron retirados diversos puestos ambulantes en la zona y detenidos algunos de sus compañeros.

Somos personas ambulantes que queremos un espacio para trabajar, no somos delincuentes, no robamos, no maltratamos a la gente, no hacemos cosas negativas para la sociedad, solo tenemos familias para mantener, destacó sobre el motivo de esta manifestación.

