Bloquean la carretera Lechería-Texcoco a la altura del kilómetro 26.5, donde se ubica el pueblo de San Salvador Atenco. Los manifestantes rechazan la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sal Salvador Atenco se ubica en el Estado de México y el bloqueo ya afecta la circulación de la zona, conformada en su mayoría por transportes de carga.

Los pobladores ya dialogan con autoridades para resolver el conflicto y que se retire el bloqueo para normalizar la circulación vehicular. Recomiendan usar rutas alternas como la carretera Peñón-Texcoco.

Elementos de la Policía Federal se encuentran en el lugar para evitar disturbios.

Medios locales reportan que, esta mañana, ejidatarios de Acuexcomac exigen información sobre sobre una balacera registrada entre presuntos miembros de un sindicato y una constructora el pasado 10 de septiembre, en esa comunidad de Acuexcomac.

Los ejidatarios de Acuexcomac habrían convocado a habitantes de Atenco y Nexquipayac para cerrar la carretera Lechería-Texcoco y exigir solución a este conflicto.

Bloquean carretera Lechería-Texcoco en protesta por nuevo aeropuerto (Noticieros Televisa)

También este martes, automovilistas realizaron un bloqueo en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla y denunciaron que delincuentes atacan con piedras los parabrisas.

Aseguran que hay un grupo de delincuentes que utilizan dicha estrategia, en el tramo de los kilómetros 39 al 42, con dirección a la Ciudad de México, para que los automovilistas se detengan y así poderlos robar.

Y la gente que resultó afectada decidió bloquear la caseta, debido a que no les hacen caso.

Están diciendo que no importa que haya muertos, que esto no procede y que no van a hacerse cargo de nuestros daños de nuestra integridad, hay gente físicamente incluso y no están haciendo nada”, dijo uno de los afectados.