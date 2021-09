Bitcoin es una estrategia de inversión de riesgo más que un método de pago: Banxico

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, consideró que el bitcoin es una estrategia de inversión de riesgo más que un método de pago.

Te recomendamos: El Salvador hace historia al adoptar el bitcoin como moneda de curso legal

“El Bitcoin se circunscribe más como una estrategia de inversión, de alta volatilidad y de alto riesgo y no necesariamente como un medio de pago, quien recibe bitcoin a cambio de algo diferente a un bien o un servicio creemos que es más bien una especie de trueque porque está cambiando un bien por otro bien, pero no tanto dinero por un bien… No mantiene el resguardo de valor, no es un buen medio de pago y tampoco es el precio para todos los bienes en la economía”, dijo Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México.