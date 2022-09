Birmex investiga compra irregular de medicamentos controlados para pacientes COVID-19

La empresa estatal laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, investiga la compra irregular de diversos medicamentos, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Durante la gestión de Pedro Zenteno Santaella, en la dirección general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, se adjudicaron, de manera directa, contratos por 82 millones de euros, a dos empresas de Lituania: Uab Jorinis y Entafarma por la compra de medicamentos controlados para pacientes graves por COVID-19.

Ante el desabasto en los hospitales del Sector Salud, en enero de 2021, el entonces director de Administración y Finanzas de Birmex, Raúl García Robles, adquirió 10 millones de ampolletas de fentanilo, morfina, midazolam, propofol, medicamentos de anestesia general y anticoagulantes a las empresas lituanas.

“Muy lamentablemente México invierte demasiado en analgésicos y opiáceos que son más costosos, sobre todo fentanilo y oxicodona, en vez de la Morfina genérica sin patente”, dijo Felicia Marie Knaul, investigadora presidenta “Tómatelo a pecho” A.C.

La mayoría de los medicamentos se pagaron pero no fueron entregados y los que sí se recibieron, no cuentan con certificados de origen, permisos sanitarios, por lo que desde hace meses están almacenados. Cofepris no autorizó su venta y distribución por no cumplir con los análisis respectivos. Además, miles caducaron a los 12 meses, otros se encuentran próximos a echarse a perder. No se usaron en los momentos más críticos de la pandemia.

Raúl García Robles habría aprovechado la compra de millones de medicamentos controlados para desviar recursos modificando de manera ilegal los contratos firmados con los proveedores lituanos.

Un informe interno de Birmex entregado a la Función Pública denuncia que a través de “Cesión de derechos de cobro”, documentos apócrifos y firmas falsas se pagaron 25 de los 82 millones de euros a tres empresas distintas a lo s provedores lituanos : Eurepa comercializadora, gravitacional pro y Denoter.

“Eurepa comercializadora” fue creada en junio del 2019, en Puebla, quien aparece como apoderada legal, María Fernanda Ramírez Torija, es una empleada de limpieza que vive en esta unidad habitacional.

La empresa sólo sirvió para cobrar en Birmex, después de 35 meses, en mayo de 2022, fue disuelta y liquidada, en la ciudad de Tlaxcala.

Otra de las empresas, gravitacional pro, señala que sus oficinas están en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en el directorio del edificio de la calle Homero 229, no aparece registrada y en la recepción dicen que no la conocen, mientras que la empresa Denoter, creada en mayo de 2019, registró su domicilio en un departamento de interés social en avenida Canal de San Juan 199, colonia Agrícola Oriental, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Ambas tienen un mismo apoderado: Juan José Morales Miranda. Denoter ha sido señalada de participar en una red de corrupción, con operaciones simuladas en Segalmex e ISSSTE.

En la trama de la corrupción y desvío de recursos también participó una mujer que se hizo pasar como representante de la empresa lituana Jorinis. En noviembre del año pasado, Yara Celene Portillo Martínez se presentó en Birmex y con documentos falsos cobró 37.5 millones de euros. Meses después, Jorinis envió una carta a Birmex desconociéndola como su representante. Denunció, que esta mujer y otras empresas usaron documentos apócrifos para cobrar los contrato.

Por todos estos hechos, la nueva dirección de Birmex, a cargo del general Jens Pedro Lohmann, presentó denuncias penales ante las fiscalías: General de la República y de Justicia de la Ciudad de México, en julio pasado y los primeros días de agosto. En un reporte interno, Birmex revela que la compra de sedantes, durante el pico de la emergencia sanitaria, se realizó sin requerimiento y sin contar con recursos propios, lo que generó que se utilizaran 2 mil 245 millones de pesos, que se tenían destinados para pagar las vacunas de Sanofi, por esta razón existe desabasto de vacunas para recién nacidos y menores de edad.

