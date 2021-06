Biólogo de Hidalgo da clases de regularización en la calle tras quedarse sin trabajo por el COVID-19

Óscar Daniel es un biólogo hidalguense que durante la pandemia de COVID-19 se quedó sin empleo y para solventar sus gastos decidió dar clases de regularización a niños y adolescentes en las calles o a domicilio.

Para ofrecer sus servicios se instaló afuera de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

“Se me ocurrió venir y empezar a ofrecer asesorías a los transeúntes y a domicilio para quien las necesite y las ofrezca”, dijo el biólogo, Óscar Daniel González.

Con carteles publicitarios, su mochila y un pizarrón, Óscar Daniel permanece un par de horas sobre la vía pública en espera de aquellos que busquen reforzar su aprendizaje en materias como matemáticas, español, química, física o historia.

Kenia tiene 6 años y su rendimiento académico bajó desde que inició las clases a distancias. Su mamá Elizabeth encontró apoyo en Oscar.

Óscar apoya a Kenia en clases de matemáticas, todos los sábados se reúnen durante una hora para repasar sumas, restas y cálculo mental, el apoyo de Óscar facilita el aprendizaje de la pequeña.

“Las clases son por computadora, la maestra comparte pantalla y los libros son normales y escribimos lo que en la pantalla está…Hay cosas que se me, como las matemáticas se me hacen difíciles el profesor me ayuda”, dijo Kenia de 6 años.

“La principal materia en la que apoyo es matemáticas, pero también apoyo en biología, en química, en física, en historia, en geografía, en español, en principio yo empecé en nivel bachillerato ya que yo sé que se necesita una pedagogía y una didáctica especializada para niveles más bajos, poco a poco ya con el tiempo la gente se ha acercado”, dijo el biólogo Óscar.