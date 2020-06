Billy Alvarez debe comprobar 300 millones a empresas fachada: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda aseguró que en el tema de la Cooperativa Cruz Azul no hay una persecución, pero sus directivos deben comprobar contratos por más 300 millones de pesos con empresas fachada.

“Nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada, no hay ningún tema de persecución contra nadie, creemos que en términos de un estado constitucional de derecho tienen evidentemente el derecho a defenderse, a aportar las pruebas de descargo”.

Entrevistado luego de acudir a Palacio Nacional a una reunión con el secretario de Hacienda, Santiago Nieto, aclaró que los directivos de la Cooperativa como Guillermo Alvarez, cuyas cuentas fueron congeladas, ya solicitaron garantía de audiencia para comparecer en el ámbito administrativo.

En otro tema, aseguró que no es investigado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por las denuncias presentadas en contra de algunos de sus colaboradores cercanos como José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina de la entidad, también por presunto lavado dinero.

“No tenemos indicios que vinculen al gobernador de Morelos en los casos que han sido denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera, se han presentado dos denuncias, pero ya está en el ámbito de la Fiscalía General de la República y preferiría no hacer comentarios para no entrar en una polémica respecto a la violación o no del principio de presunción de inocencia”, aseguró.