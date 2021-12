Billie Eilish asegura que ver pornografía desde los 11 años destruyó su cerebro

La cantante ganadora del Grammy Billie Eilish habló sobre la adicción a ver pornografía, a partir de los 11 años, y cómo le provocó pesadillas y la arruinó cuando comenzó a salir.

Eilish, quien cumplirá 20 años el sábado, habló en “The Howard Stern Show” en la radio Sirius XM.

En la balada “Male Fantasy” de su segundo álbum “Happier Than Ever”, canta sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía mientras recuerda una relación rota.

Eilish dijo que ahora está enojada consigo misma por pensar que estaba bien ver tanta pornografía.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, dijo.