Billar capitalino busca alternativas para no despedir a empleados tras rebrote de COVID

Para otros el autoconfinamiento de la población supone de nueva cuenta empezar a preocuparse por preservar el empleo de la gente, así sucede en un billar capitalino.

Karla Fernández campeona Nacional y Panamericana de Pool es hija del Campeón Mundial Gabriel Fernández y nos platicó cómo ha afectado la pandemia a este deporte.

Karla administra el billar de la familia instalado en la colonia Roma de la Ciudad de México desde hace 19 años.

Nos comentó que cerraron un año por la pandemia y ahora, con el rebrote del Ómicron, han tomado medidas extremas para no despedir a las 10 personas que laboran en este lugar.

“Ahorita en Navidad lo que fueron aguinaldos, tuvimos que vender dos mesas de billar para poder darle a nuestros empleados las necesidades y aguinaldos correspondientes, con el fin de no despedir a nadie, nosotros tuvimos que deshacernos de estas cosas”, reiteró la billarista Karla Fernández.

Aunque el semáforo se encuentra en verde, la clientela ha bajado 60 por ciento.

En el lugar se toman estrictas medidas sanitarias que son toma de temperatura, colocación de gel antibacterial y uso obligatorio de cubreboca.

También se desinfectan las mesas, los tacos y las bolas, con lo que los clientes, se sienten seguros en este lugar.

“Es un centro de trabajo, necesitan los muchachos ganarse los centavos y también estar entretenidos los que tenemos oportunidad. Me siento seguro aquí, si no, no vendría”, dijo el señor Jaime Flores.

“Me parece muy bien porque es una distracción, bueno ya no hago nada, para mí es una distracción muy buena. Para mí está bien porque se hace con mucha higiene todo, desde la entrada, temperatura, desinfectante, todo, y mucha limpieza. Sí, me siento seguro”, concluyó Cesar Kraus.