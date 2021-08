Biden reconoce que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar ‘caos’

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el “caos”, y reconoció que los talibanes no están cooperando para permitir que Estados Unidos saque del país a sus colaboradores afganos.

“La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso”, dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News, que adelantó un extracto antes de emitirla íntegramente este miércoles.

El mandatario admitió además que a su Gobierno le está costando sacar del país a los afganos que ayudaron a las tropas y el personal de EE.UU. durante la guerra, a pesar de que los talibanes habían prometido permitir el paso seguro de los civiles al aeropuerto.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció que los talibanes están “bloqueando las vías para evitar que los afganos que quieren salir lleguen al aeropuerto” de Kabul, en medio de los esfuerzos de evacuación organizados por tropas estadounidenses.

Eso supone una violación del acuerdo al que Estados Unidos había llegado con el grupo insurgente, por el que este se comprometía a permitir el paso seguro al aeropuerto de los civiles que quisieran salir.

Durante la entrevista con ABC, Biden respondió que no a la pregunta de si la retirada podría haberse gestionado mejor, a pesar de que ha tenido que enviar al país centroasiático a 7 mil soldados para proteger el proceso de evacuación, casi el triple de los 2 mil 500 que estaban en el país en mayo, antes de que empezara el repliegue militar.

El presidente se mostró a la defensiva cuando el entrevistador, George Stephanopoulos, le recordó las fotos de “cientos de personas apiñadas en un (avión) C-17” y de “afganos cayendo” de otra aeronave estadounidense cuando despegó de Kabul.

Ante la pregunta de qué pensó cuando vio esas imágenes, Biden respondió: “Pensé que teníamos que controlar esto. Tenemos que movernos más rápido. Tenemos que movernos de tal forma en la que consigamos controlar ese aeropuerto. Y lo hicimos”.

En cuanto a si hubo fallos de inteligencia o ejecución, Biden volvió a echar la culpa al Gobierno afgano, al recordar que el presidente Ashraf Ghani “subió a un avión y se fue” del país, y que hubo un “colapso significativo” de las fuerzas afganas a las que EE.UU. había entrenado.

“Hay gente que dice: bueno, (en abril) había 2 mil 500 tropas allí y no pasaba nada, pero la razón por la que no pasaba nada es que el anterior presidente (Donald Trump) negoció un año antes que saldría del país para el 1 de mayo y que no habría ataques a las tropas estadounidenses”, subrayó.