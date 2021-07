Biden debe tomar una decisión sobre bloqueo a Cuba: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel, López Obrador, llamó este lunes 26 de julio de 2021 a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a tomar una decisión respecto al bloqueo a Cuba y pidió que se permita a las familias de la isla recibir remesas.

López Obrador insistió en que podrían hacerse muchas cosas pero sugirió a las dos naciones –Estados Unidos y Cuba- que se permita que las familias cubanas puedan recibir remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo.

Destacó el apoyo que recibe México de los “hermanos migrantes”, lo que ha ayudado mucho a enfrentar la crisis económica porque las remesas es la principal fuente de ingresos en nuestro país.

El presidente López Obrador destacó la necesidad del diálogo y recordó la frase de Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Durante su conferencia matutina, en esta ocasión desde Veracruz, el presidente dijo que se debe buscar una nueva relación entre los países de América.

Añadió que hay que persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que haya una integración con respeto a la soberanía de cada país.

“Que ya la política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para nadie, que ya no tiene que haber invasiones, anexiones, bloqueos y que debe haber cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos”.