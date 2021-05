Bianca Velasco, candidata de MC a diputada en Colima, denuncia a Locho Morán por violencia política

Bianca Velasco, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a diputada en Colima, denunció a Leoncio Alfonso Moran Sánchez ‘Locho Morán’, candidato de su propio partido a gobernador del estado, por violencia política de género.

La candidata estuvo acompañada, en rueda de prensa, por representantes de diferentes partidos, como Citlalli Hernández, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, y de sus abogados.

En su denuncia, dijo que se utilizó la fuerza pública de manera ilegal para desalojarla de su oficina y que los hechos fueron ejecutados por la entonces oficial mayor del ayuntamiento, María del Carmen Sánchez, la hoy vocera de MC Magdalena Ureña, Regidora del municipio de Colima, y otros funcionarios, que actuaron a nombre del candidato de MC, Locho Morán.

En la rueda de prensa, presentó un video de conversaciones con Locho Morán, ya como candidato y presidente municipal con licencia, en las que le exige dejar el cargo.

“No hay otra opción. La única opción (…) es que no seas candidata… Te estoy diciendo que así es y así es”, se oye en el video.

En otra parte del video se escucha a la funcionaria, Magdalena Ureña, exigiendo que firme la licencia a su cargo.

“A mí lo que me pide Locho es porque también te estoy compartiendo el hecho de que tu tenías que renunciar porque él ya había asumido un compromiso con alguien más”.

Bianca Velasco, candidata de Movimiento Ciudadano confesó sentirse amenazada y vulnerada.

“Me siento amenazada, me siento vulnerada. Sí me siento preocupada por lo que pueda pasar en estos días y cuál vaya a ser su reacción, pues además, él ha demostrado ser una persona muy impulsiva y creo que seguramente no le va caer en gracia”, aseguró.