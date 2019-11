Beto O’Rourke abandona la carrera demócrata a la presidencia de EEUU

El excongresista Beto O’Rourke, que convirtió el control de las armas de fuego en un eje central de su campaña presidencial, abandonó este viernes la carrera para lograr la candidatura demócrata para las elecciones de 2020 en Estados Unidos, lo que deja aún en liza a 17 candidatos.

Te recomendamos: El precandidato presidencial Beto O’Rourke condena tiroteo en Texas

En su cuenta oficial de Twitter, O’Rourke anunció el fin de su campaña, en la que le costó captar el apoyo de las minorías hispana y afroamericana y en la que no llegó a suscitar tanto entusiasmo como su intento en 2018 por arrebatar a los republicanos uno de los escaños de Texas en el Senado.

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.

In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t

— Beto O’Rourke (@BetoORourke) November 1, 2019