Bernie Sanders se retira de la carrera presidencial en EEUU

El senador Bernie Sanders, representante del ala izquierdista del partido demócrata, anunció este miércoles su retirada de la contienda por la nominación del partido para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, lo que deja como aspirante demócrata único al exvicepresidente Joseph Biden.

El veterano senador, de 78 años, arrancó las primarias como favorito, pero fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, se fue reduciendo.

Sanders, quien se define como un socialista demócrata, basó su campaña en una ambiciosa agenda para instaurar un sistema de salud público y gratuito en Estados Unidos.

“La campaña, no solo va a ganar las primarias, no solo va a ganar a (el presidente) Donald Trump, que es la persona más peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1 por ciento”, dijo al lanzar su campaña en marzo de 2019.