Bejarano: Tengo muchos cargos de conciencia como para tener otro

El dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, rechazó que vaya a ocupar un cargo en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el de coordinador de los Programas Sociales Federales.

Porque cargos dijo, ya tiene muchos de conciencia.

“No pretendí ni pretendo ningún cargo, ya tengo muchos cargos de conciencia como para tener más, y voy a seguir trabajando como siempre lo he venido haciendo desde hace tiempo, buscando que nuestros objetivos se vayan concretando”, apuntó René Bejarano.

En conferencia de prensa para anunciar la realización de la Asamblea Nacional de su Movimiento, el próximo 11 de agosto, René Bejarano dijo que entre sus cargos de conciencia está haber recibido fajos de dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, en 2003, para su campaña como candidato a diputado local, y ser exhibido a través de un video.

Lo que le costó ser desaforado, estar preso ocho meses y después ser absuelto.

“Yo cometí un error, he ofrecido disculpas, pagué las consecuencias políticas, pero también todo mundo sabe o los que no saben se los recuerdo, que se trató de una conspiración. El estigma ahí está y se utiliza políticamente, yo estoy tranquilo, el error lo asumí, nunca he evadido esa responsabilidad, pero de eso al demonio que han querido construir, no hay ninguna relación”, indicó René Bejarano.

No es de su interés un cargo con AMLO

Por lo que aseguró que continuará haciendo política y gestiones a favor de la ciudadanía, a través de su asociación civil, pero sin asumir alguna responsabilidad gubernamental.

Explicó que la organización Movimiento Nacional por la Esperanza tendrá su encuentro con el objeto de definir las futuras estrategias a emprender en el trabajo político, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

Aunque el movimiento a su cargo tiene más de 600 mil afiliados con la posibilidad de llegar hasta un millón en el corto plazo, Bejarano Martínez aseguró que de ninguna manera pretende crear un nuevo partido político, porque “ya hay demasiados”.

Detalló que el trabajo político se puede hacer de diferentes maneras sin necesidad de fundar un nuevo partido, pues, además, los partidos políticos surgen para obtener el poder, lo cual ya ocurrió con la elección de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual “sería psicótico fundar un partido cuando ya tenemos el poder”.

Insistió en que no es de su interés participar en el equipo del presidente electo sino continuar con el trabajo político que realiza la organización a su cargo, para mejorar en lo posible las condiciones de vida de los ciudadanos.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH