AMLO becará a atletas de Panamericanos con subasta de casa de Zhenli Ye Gon

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se entregarán becas a los 544 atletas que compiten en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con lo que se obtenga de la subasta de la casa de Zhenli Ye Gon, el próximo 11 de agosto.

Son 544 deporistas los que participan y todos van a recibir 240 mil pesos, a razón de 20 mil pesos mensuales durante un año. Ellos se harán responsable de lo destinado”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que la subasta se llevará a cabo el domingo 11 de agosto e invitó a empresarios con vocación altruista y a fundaciones a participar en la subasta de la propiedad, que tendrá un precio inicial de 95 millones de pesos.

Esta casa del ciudadano chino mexicano está valuada en poco menos de 100 millones de pesos. En la subasta siempre hay un agregado en ese caso queremos, tenemos como meta alcanzar 150 millones de pesos por la casa y quiero pedir que participen empresarios con dimensión social”.

López Obrador señaló que se alista el mismo apoyo para los atletas paralímpicos, pues lo que busca es fortalecer el deporte y la independencia de cada deportista.

No solo es apoyar el deporte de alto rendimiento, también el esfuerzo para apoyar el deporte en general como medicina preventiva, todos tenemos que hacer deporte para evita enfermedades y se están promoviendo todos los deportes amateurs y se dan facilidades en todos los casos para fomentar el deporte”.

El mandatario enfatizó que su gobierno no administrará el recurso de los deportistas, pues ellos deberán de hacer uso del dinero cómo lo crean conveniente y en lo que necesiten, pues ya son adultos y son responsables.

AMLO dijo que la entrega de apoyos de manera directa, de la Tesorería de la Federación al beneficiario, es más seguro y eficaz porque la intermediación “está muy echada a perder”, pues recordó que las organizaciones sociales y no gubernamentales recibían fondos del Gobierno, que no rinden cuentas y no entregaban los recursos a la gente.

