Dos bebés recién nacidas se curan de COVID-19 en Nuevo León

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, señaló que la entidad ha tenido el caso de dos bebés recién nacidas que se enfermaron de COVID-19, los cuales ya se curaron, por lo que exhortó a la población a cuidarse ya que cualquiera puede contraer este virus.

En conferencia de prensa de este domingo, el funcionario declaró que estas personas, que fueron dadas de alta tienen 18 y la otra 15 días de haber nacido. “Evolucionaron bien, digo recién nacidas, porque la etapa de 28 días de vida se le llama recién nacidas”.

Además, indicó que actualmente hay una paciente de 15 años de edad que tiene coronavirus, razón por la que dio un mensaje a los jóvenes, quienes “se sienten fuertes, vigorosos y dicen esto no me va a pasar a mí, yo creo que están exagerando, porque yo estoy fuerte, esto nada más le pasa a los adultos mayores o diabéticos, pero no, cualquier persona se puede enfermar.

Exhortó no tomar los cuidados sanitarios a la ligera, más ahora que mañana empieza la llamada “nueva realidad, todo cambió, la vida no va a ser igual, hasta que tengamos una vacuna y los expertos dicen que es poco probable que haya alguna”.

Puntualizó que los gimnasios no tienen permitido abrirse y aquel que empiece a laborar, se suspenderán sus actividades.

La Secretaría de Salud ya tiene instrucciones para que acuda personal a este tipo de negocios que intenten reabrir sus operaciones.

Lo mismo pasa con las guarderías, sólo que aquí sí se atenderán a los niños de madres del personal de Salud, de seguridad y de actividades esenciales

“Debemos de seguirnos cuidando, toda la reapertura va a depender de los indicadores de salud; si tenemos muchos contagios, si tenemos una gran ocupación hospitalaria vamos a tener que retroceder, no quisiéramos retroceder, vamos a hacerlo gradual, para empezar esta nueva realidad”, añadió.

Respecto del brote que informó ayer el secretario, en obreros que construían un hospital en el municipio de Sabinas Hidalgo, subrayó que todo está bajo control, se siguen realizando las muestras necesarias para estudio de contacto y no ha habido más casos en este grupo de trabajadores de la construcción.

