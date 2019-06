Detienen a mujer que robó bebé en Registro Civil de Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que ya fue detenida Nayeli “N”, la mujer señalada como la presunta responsable del robo de una bebé en las oficinas del Registro Civil de Naucalpan, hace dos días.

Su captura fue en la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero, a la altura del paraje Miranda. La mujer y otras cuatro personas fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México, detalló que las autoridades trabajaron en la telefonía y la ubicación de la mujer responsable del plagio.

La bebé robada el pasado lunes fue encontrada ayer. Estaba envuelta en cobijas, en la vía pública. Fue abandonada afuera de una estética ubicada en las calles de Violeta y Alcanfores, en el pueblo de San Mateo Nopala, Estado de Mexico.

Los policías municipales José Luis Álvarez y Patricia Hernández resguardaron a la menor hasta que llegaron los paramédicos que la trasladaron primero al Hospital General de Naucalpan y después al DIF municipal.

Escuché el llanto de la menor a la 1 de la mañana y llamé a la Policía porque no sabía lo que era; aquí pasan muchos perros y afortunadamente no la lastimaron”, dijo Porfirio Juan Rangel Morales, habitante de San Mateo Nopala, Naucalpan.

La madre confirmó que la mujer que se llevó a la menor afuera del Registro Civil número 1 en el fraccionamiento El Mirador, es la misma que se acercó a ella desde hace días, bajo el nombre de Hortensia.

Sí fue un engaño, pues esa señora me enredó porque ella me dijo que trabajaba en el Ayuntamiento y fue así como me robó a mi niña”, apuntó Victoria García, madre de la bebé robada.