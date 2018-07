Bebé Kevin se recupera tras picadura de araña violinista en Tepic, Nayarit

Un menor de 10 meses de edad fue internado en el Hospital General de Tepic, Nayarit, debido a la mordedura de una araña violinista.

El pequeño Kevin Cataño dormía junto con sus padres en un colchón sobre el suelo cuando fue mordido por la araña.

Al principio se creyó que había sido un golpe, sin embargo, con el paso de los días, y por la gravedad de los síntomas, se confirmó que había sido picado por esta especie de arácnido.

“Esta lesión que particulariza al pequeño está concentrado en su pie izquierdo, si se ha recomendado por la parte del angiólogo, el pediatra y el cirujano su amputación. La lesión que dejó el veneno ya está atada ahí y hasta este momento no hay otra opción porque ya está necrosado por dentro, ya no es funcional”, apuntó Aurelio Carrillo, director de Servicios de Salud del estado de Nayarit.

El antídoto para combatir el veneno se consiguió 22 horas después de que el niño fuera diagnosticado.

“Éste antídoto les puedo decir que no existe en el mercado, no hay una farmacia que lo podamos conseguir, lo que hace esto es que se pide al Cenaprece, porque no es común, porque desafortunadamente la araña no es común en todo el país”, apuntó Aurelio Carillo, director de Servicios de Salud del Estado de Nayarit.

Gracias a la aplicación de ocho ampolletas del antídoto algunas lesiones comenzaron a sanar, a excepción del pie izquierdo.

“El niño sigue entubado, sigue sedado porque es una condicionante para que mejoren los órganos”, apuntó el doctor, Aurelio Carrillo.

Las autoridades de Salud esperan que el menor continúe recuperándose en las próximas horas.

El pasado viernes se informó que se requería con carácter urgente el antídoto Reclusmyn en el Hospital General de Tepic, Dr. Antonio González Guevara, para el menor de 10 meses de edad que fue mordido por una araña violinista o reclusa (laxosceles laeta).



Con información de Bertha Reynoso.

