Bebé hallado muerto en penal de Puebla habría sido utilizado para ingresar droga; Fiscalía investiga

El cuerpo de un bebé de tres meses fue encontrado hace unos días dentro de un contenedor de basura en el penal de San Miguel, al oriente de la capital de Puebla. Según las primeras investigaciones, una persona que entró al penal el día de visita lo habría ingresado, probablemente muerto.

“Fue encontrado por un interno de manera casual, no estaban buscando al bebé ni muchísimo menos, de hecho este interno estaba buscando reciclaje en el basurero, es cuando él da parte a las autoridades del cuerpo de ese menor”, explicó Saskia Niño de Rivera, presidenta de Asociación Civil “Reinserta”.

El pasado 13 de enero, el cuerpo sin vida de un bebé de 3 meses de edad fue encontrado por uno de los internos dentro de un contenedor de basura, en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, al oriente de la capital de Puebla. Según los primeros reportes, el menor habría ingresado ya sin vida en brazos de una mujer durante la visita del miércoles 12.

“El bebé ingresó ya muerto al reclusorio, y que probablemente hubieron autoridades coludidas en el momento de que un bebé no es registrado, no es registrado porque cuando salen las visitas ese día de visita, pues no se queda registro de que entró un bebé. Nunca se dan cuenta las autoridades que hay un bebé que nunca salió de la cárcel“, afirmó Saskia Niño de Rivera.