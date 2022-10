Beatriz Paredes se destapa como candidata del PRI para elecciones presidenciales de 2024

La senadora del PRI Beatriz Paredes afirmó ser una política aliancista y abiertamente se destapó como candidata presidencial. Pidió un proceso democrático para la selección del candidato tanto del PRI como de la alianza.

“Siempre he propugnado por la renovación e innovación de nuestro partido, en consecuencia, propongo que la selección del candidato o la candidata a la Presidencia que realice nuestra organización sea obligadamente de forma democrática o con consulta a la base. Aspiro a ser candidata a la Presidencia de México”, dijo Beatriz Paredes Rangel durante su participación en los “Diálogos por México”.

En el PRI iniciaron los “Diálogos por México”, que buscan ser un foro abierto con especialistas para compartir la visión de los desafíos que enfrenta el país y posibles rutas de solución.

Participaron la senadora Beatriz Paredes, el diputado Idelfonso Guajardo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE. Inauguró Alejandro Moreno, presidente del PRI.

“No validaremos los intentos del poder por dividirnos, dividir a la oposición y dividir al pueblo de México; nuestra convocatoria es y será amplia y hay lugar para todos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y debemos reforzar nuestra alianza partidista”, dijo Alejandro Moreno, presidente del PRI.

El diputado del PRI Idelfonso Guajardo negó que este evento fuera una pasarela de presidenciales del PRI, y respondió así al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que lo puso en el listado de los 43 aspirantes presidenciales de la oposición.

Idelfonso Guajardo, diputado del PRI: “Oye ¿que ya te destapó el presidente? A mi ese destapador no me va a hacer corcholata; es mi partido o la alianza Va por México la que en su momento me dará la oportunidad de representar a mi partido. Soy consciente que tenemos que trascender la escena partidista para poder lograr en nuestro país una alianza opositora que sea capaz de llevarnos al triunfo con la sociedad, junto con todos los partidos opositores”.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, habló de los logros obtenidos como gobernador de su estado. Afirmó que es necesario construir mayorías y llamó a México a despertar.

“Hay que gobernar a través de mayorías, pero no las que aplastan minorías, las incorporan y las orientan; hoy México tiene todas las condiciones para crecer; saben cómo se construye y el PRI lo sabe, con diálogo y si no, con más diálogo, no con la descalificación es que México finca su esperanza, no, es en la propuesta”, dijo Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) José Ángel Gurría, dijo que como funcionario de este organismo internacional siempre asesoró a varios gobernantes del mundo para manejar su economía. Así habló de la alianza opositora.

“Es prioritario, indispensable, irremplazable, inaplazable, restituir, reconstruir, y definir las bases sobre las que funcionará la alianza Va por México, tanto para las elecciones de gobernadores el 23 y las legislativas y presidenciales el 24. Y sólo así se podría prevalecer y solo así se modernizaría el sistema político de México”, José Ángel Gurría exsecretario general de la OCDE.

Diálogos por México continúa este martes.

