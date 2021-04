Bazares de la CDMX regalan cubrebocas y gel antibacterial a visitantes

Así operan los bazares de la Ciudad de México, durante el semáforo epidemiológico naranja.

Mantienen una afluencia reducida, acorde con las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, pero poco a poco van recuperando sus ventas.

“Es la primera vez que vengo y está maravilloso, me encanta, me encanta. ¿Cuántas cosas has comprado ya?… Uy, un montón, ya se me acabó toda mi quincena, pero bien, bien invertido”, expresó Norma, visitante del Bazar del Chopo.