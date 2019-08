Batres asegura que no impugnará decisión de Morena ante el Tribunal

Continúan las diferencias entre los presidentes del Senado, Martí Batres, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara.

El senador Batres aseguró, en entrevista, que la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativa a su queja para que la votación en la que fue rechazada su reelección sea repuesta, será obligatoria para los senadores de su bancada.

Sin embargo, entrevistado por separado, el senador Monreal afirmó que no es así.

Nada lo obligará a convocar a una nueva elección en su fracción parlamentaria porque la de Mónica Fernández fue unánime, aclaró.

“Las decisiones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia son obligatorias para todos los integrantes de Morena, también para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena”, señaló Batres.

“Nada tiene que ver un asunto de carácter interno, con el funcionamiento del Senado. Nosotros respetamos lo que se exprese en un órgano partidario. Lo vamos a respetar siempre, pero no es vinculante y no tiene que ver nada con el funcionamiento del Senado de la República. No, no hay posibilidades, porque fue por unanimidad la elección de Mónica Fernández”, comentó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Ante la posibilidad de que senadores panistas no voten a favor de la planilla que encabezara Mónica Fernández por la negativa de Morena para que en la Cámara de Diputados sea un legislador o legisladora panista quien presida la Mesa Directiva, el senador Monreal los convocó a separar lo que ocurre en ambas cámaras y dejó claro que pondrían en riesgo la vicepresidencia que hasta hora está prevista para el PAN.

“Hacemos un llamado al PAN para que separemos lo que sucede en el Senado y lo que sucede en la Cámara de Diputados, porque nosotros llevaríamos en la planilla la propuesta que el PAN ha hecho de su vicepresidenta, y no creo que pongan en riesgo eso”, dijo Monreal.

-¿Podrían quedar fuera?

“Sí, es que es por mayoría y es un acuerdo de los grupos parlamentarios, por eso me parece que no es así, pero si no ocurre así, respetaremos su decisión, no tenemos ningún problema”, agregó Monreal.

El senador Batres, por su parte, resaltó que no impugnará la decisión de su partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si es que no le favorece.

Los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios enviaron un oficio al aun presidente del Senado para que convoque a la sesión donde se le relevará del cargo.

Con información de Claudia Flores.

LLH