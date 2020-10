Podrían cerrar la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre para evitar aglomeraciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se analiza, junto con autoridades eclesiásticas, la posibilidad de que la Basílica de Guadalupe permanezca cerrada el próximo 11 y 12 diciembre, luego de las aglomeraciones que se presentaron este 28 de octubre en el templo de San Hipólito.

Las autoridades capitalinas y eclesiásticas presentarán una campaña para que el festejo del día de la Virgen de Guadalupe sea virtual, es decir, desde casa y las peregrinaciones diocesanas a la Basílica de Guadalupe no estarán permitidas.

En otro tema, el gobierno capitalino evalúa incrementar las medidas restrictivas en la Ciudad de México, después de los recientes aumentos en casos positivos de Covid-19 y los ingresos hospitalarios. Sin embargo, Claudia Sheinbaum descartó que la Ciudad de México regrese este viernes al semáforo rojo.

“No vamos a pasar a semáforo rojo mañana, estamos evaluando alguna posibilidad de restricción en algunos horarios, lo estamos evaluando a partir del incremento, no solo en hospitalizaciones sino en ingresos hospitalarios, que es distinto, estamos haciendo todo este análisis el día de hoy, estamos en coordinación permanente con el subsecretario de Salud, con el doctor Hugo López-Gatell y el gobierno de México, en el tema de semaforización, no vamos a llegar a multar a las personas, no vamos a llegar a toques de queda, eso está descartado por completo en la Ciudad de México. Lo que si puede llegar a haber, si vemos que sigue aumentando el número de hospitalizaciones, pues es alguna restricción en los horarios y en algunas actividades económicas”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.