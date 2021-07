Bases para Plan de Bienestar ya están sentadas: AMLO

En Huamantla, Tlaxcala el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya sentó las bases de todo el Plan de Bienestar.

Afirmó que los programas sociales ya operan, y solo falta fortalecerlos.

Explicó que debido a la veda por la consulta popular del 1 de agosto este acto, en que evaluó los programas sociales, no se difundió por redes sociales, ni en la plataforma oficial.

También reveló que va a simplificar la entrega de apoyos de todos los programas sociales, la idea es que no se maneje ya entrega en dinero en efectivo, solo a través de la tarjeta de Bienestar, además de que va a remodelar toda la organización de los servidores de la nación, todos deberán ser ahora un solo cuerpo, unificado para lo cual va a realizar una reunión con todos los coordinadores estatales de los programas sociales.

“Tenemos que tener una reunión pronto, primero nacional todos los coordinadores de programas de bienestar con la participación de Carlos Torres para ver cómo nos articulamos desde abajo, desde las comunidades para que no nos sectoricemos mucho, que no haya sectarismo porque estos son los servidores de la Nación, pero estos son los de becas, estos son los de adultos mayores, estos son los de jóvenes construyendo el futuro, esos son los de fertilizantes, no, buscar unirnos de abajo hacia arriba todos y ayudarnos, o sea, no sectorizar, no fragmentar sino actuar de manera coordinada y contar con el apoyo de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.