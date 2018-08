Manuel Bartlett dice ignorar por qué critican su posible nombramiento en CFE

Manuel Bartlett, senador por el Partido del Trabajo (PT) dijo que desconoce las críticas a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que él sea el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

— Incluso hablan de que usted ordenó muertes, por ejemplo, de Enrique Camarena, la de Manuel Buendía, se ha expresado muchas cosas sobre lo que hizo… — ¿Y eso tiene que ver con la electricidad, Leticia?, ¿qué quieres que opine de los detractores?, Pues tienen su derecho a decir lo que quieran […] no me merma el ánimo porque tengo una comisión muy importante que es rescatar la Comisión Federal de Electricidad”, respondió a reporteros .

Sobre las voces detractoras que le recuerdan sus cargos en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bartlett señaló que sabe de dónde provienen.

No; pasado terrible que presentan, horrible; esos dudan mucho […] tengo 50 años en la política, yo sé lo que pasa, conozco de dónde proviene todo esto…

— ¿De dónde proviene?

— Yo lo conozco, pero no lo voy a decir porque entonces me van a decir: ¡oh, atacó!”.