Bartlett denuncia ‘campaña brutal’ contra reforma energética de AMLO

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció que hay una ‘campaña brutal’ contra la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El director de la CFE aseveró que a medida que se fue acercando la toma de decisiones la campaña se ha recrudecido tras la aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores de la Reforma Energética de AMLO.

El encargado de la Comisión Federal de Electricidad señaló que no se ha analizado en ningún momento la nueva Reforma Energética y solo sea les ha dado voz a las mentiras.

“No se ha analizado nunca, no han penetrado a analizar que significa esta reforma a la ley eléctrica “, dijo.

Bartlett indicó que los jueces no se han dado cuenta que la red tiene que mantener un equilibrio y una confiabilidad, ni se han dado cuenta que estos permisos se han dado de manera irresponsable poniendo en peligro a todos los mexicanos.

“Los jueces no se han dado cuenta de eso, recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad en la red, un principio a nivel mundial y que además está conferido al Estado como responsabilidad que tiene para cuidar la electricidad y garantizar la electricidad para todos los mexicanos. no, los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle”, declaró el titular de la CFE.