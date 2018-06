Barrales firma acuerdo por la seguridad de Xochimilco

Alejandra Barrales firmó el acuerdo por la seguridad de Xochimilco con las candidatas y los candidatos de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la demarcación.

Aseguró que el compromiso firmado tiene que ver con su convicción de que la responsabilidad más importante de todo gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Entre los compromisos están mejorar la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad, certificar a los policías, una aplicación antiacoso para las mujeres, una Policía Rosa que ayude a combatir la violencia familiar, kioscos digitales para denunciar con agilidad y efectividad y recuperación de espacios públicos para deporte y recreación de niños y jóvenes.

“Estamos con miedo, no queremos que los hijos salgan a jugar, no queremos que los adolescentes salgan a divertirse, nos da miedo, como mujeres, andar caminando por las calles de la ciudad. Eso no se puede, no vamos a aceptar vivir con miedo, por eso yo vengo a hacer este compromiso de frente a todas y todos ustedes: cuando lleguemos a la jefatura de Gobierno, la principal labor que vamos a hacer es recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad”, señaló Barrales.

Respaldó el compromiso de la candidata para la alcaldía en Xochimilco de adquirir un helicóptero para apoyar las tareas de vigilancia.

Con información de Marco Dueñas.

LLH