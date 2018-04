Barrales da el banderazo de salida a sus brigadistas de campaña

Alejandra Barrales dio el banderazo de salida al primer grupo de brigadistas de su campaña. Frente a voluntarios, la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente aseguró que su objetivo es hacer de ésta la jefa de todas las ciudades.

Para lograrlo hay que ganarle, dijo, al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los peores gobiernos que hoy tiene esta ciudad están en Morena, y, si no, pregunten a la gente que vive en Tláhuac, la que vive en Tlalpan, la que vive en Cuauhtémoc, la que vive en Azcapotzalco. Pregúntenle a la gente que vive en Tlalpan: se esconde, esconde la información y no le da la cara a los problemas, eso no le sirve a la ciudad”, advirtió Barrales.