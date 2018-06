Barrales: la ciudad necesita una jefa que sepa gobernar

Alejandra Barrales realizó su cierre de campaña general, este domingo en la glorieta del Ángel de la Independencia, a donde acudieron miles de personas.

En el escenario, la candidata fue acompañada por los también candidatos de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al Senado, a todas las alcaldías de la ciudad y a la presidencia de la República.

En su mensaje, Barrales aseguró que esta ciudad no merece una jefa que llegue a obedecer, sino una que sea capaz de gobernar, esto último, dijo, es lo que ella ofrece.

Una jefa, aseguró, cuya meta es servir a todas y todos los capitalinos.

Que quieren mejor vida, que quieren educación, que quieren salud, que quieren alimentos, que quieren vivir con dignidad, que quieren una vivienda. A todos ellos yo les digo, que esa es la razón de este frente y que por eso ¡Vamos a luchar! !Vengo con todo y voy a sacar al narco de esta ciudad, me cueste lo que me cueste! Ustedes me conocen y saben que voy a cumplir porque soy mujer de palabra ¡Claro que se puede!”, dijo.